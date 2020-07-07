Беларусь с каждым годом становится все более узнаваемой за рубежом - Мамошук

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь с каждым годом становится все более узнаваемой за рубежом. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказала серебряный призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро в женской борьбе в весовой категории 63 кг Мария Мамошук.

"Беларусь с каждым годом становится все более узнаваемой за рубежом, о ней говорят иностранцы. Во всех областях, начиная от промышленности и заканчивая спортом, страна стала более продвинутой и продолжает развиваться. Благодаря Президенту и правительству спортсмены имеют возможность усиленно тренироваться в хороших условиях. Спорту в нашей стране уделяется большое внимание", - сказала Мария Мамошук.

Отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА об агрессии в социальных сетях, именитая спортсменка отметила, что каждый имеет право высказываться, однако делать это надо в рамках приличия. "Место дебатам - в очной беседе, а спрятавшись за никами и чужими фотографиями, писать легко. Думаю, спортсменам надо ограждать себя от такого негатива", - добавила она.

Мария Мамошук активно тренируется дома после сбора в "Стайках". "Готовлюсь к соревновательному сезону. Главным стартом 2020 года должен стать чемпионат мира в Белграде. Пандемия коронавируса дала возможность залечить свои травмы, сейчас наше дело - тренироваться и успешно выступать на соревнованиях. Очень хотелось бы побороться за медаль Олимпиады в Токио. Запал есть, боевой настрой тоже", - подытожила спортсменка.

Сейчас на счету белорусских спортсменок одна неименная лицензия на Игры в Токио, которую завоевала Ирина Курочкина (весовая категория 57 кг).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Однако из-за пандемии коронавирусной инфекции соревнования были перенесены на год и состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года.-0-