Беларусь считает актуальным создание в ШОС финансового фонда

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь считает актуальным создание в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) финансового фонда, сообщил премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня на заседании Совета глав государств - членов ШОС, которое проходит в формате видеоконференции, передает корреспондент БЕЛТА.
"Несмотря на громкие заявления, мировые финансовые структуры оказались не готовы в полной мере выполнять свои обещания по оказанию помощи странам - реципиентам финансовой поддержки в борьбе с COVID-19", - заявил Роман Головченко.
По его мнению, через различные условия и требования была продемонстрирована "политизированность и ангажированность в отношении реализации жизненно важных проектов".
"В таких условиях еще большую актуальность приобрел вопрос о создании в рамках ШОС собственного независимого фонда для финансирования реализации различных проектов", - сказал глава белорусского правительства.
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