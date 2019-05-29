Беларусь считает важным обеспечить защиту женщин старшего возраста в условиях цифровизации - МИД

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь считает важным на глобальном уровне проработать меры защиты женщин старшего возраста, прежде всего на рынке труда, в условиях цифровизации. Такое предложение для внесения в ООН озвучила начальник главного управления многосторонней дипломатии Министерства иностранных дел Лариса Бельская сегодня на заседании Национального совета по гендерной политике при Совете Министров, передает корреспондент БЕЛТА.

Главным пунктом повестки заседания стало рассмотрение проекта Национального обзора реализации положений Пекинской декларации и платформы действий 1995 года по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин. В мае этого года страны должны представить в ООН национальные обзоры. После этого региональные комиссии ООН (для Беларуси это Европейская экономическая комиссия) подготовят обзорные региональные доклады, которые в дальнейшем будут сведены в глобальный обзор.

С одной стороны, за четверть века с момента принятия Пекинской декларации ни одной стране не удалось достичь гендерного равенства. Беларусь не исключение. Но в этом процессе наша страна за последние пять лет добилась прогресса: в области принятия законов, разработке гендерной политики и программ, и занимает довольно высокие позиции в мировых рейтингах. Это 26-е место в рейтинге индекса гендерного разрыва и 31-е место - в рейтинге гендерного неравенства (данные за 2017 год). "В ЕЭК ООН высоко оценивают усилия и достижения Беларуси по вопросам народонаселения и развития. И позиционируют нас в качестве регионального лидера многих процессов достижения гендерного равенства и других актуальных для региона", - отметила Лариса Бельская.

Перечисляя разные аспекты по достижению гендерного равенства в Беларуси, она остановилась на одном пока мало изученном вопросе. "МИД считает необходимым обратиться к ЕЭК ООН и самой Организации Объединенных Наций, международным агентствам и рассмотреть более внимательно тему цифровизации и защиты прав женщин, особенно пожилых. С уходом с рынка труда определенных профессий из-за цифровизации такие женщины окажутся в уязвимом положении. Необходима разработка мер и стратегий не только на национальном, но и на региональном, глобальном уровнях. Важен положительный опыт разных стран, который был бы полезен другим. Наша национальная стратегия активного долголетия, которая только разрабатывается, в этом смысле также может быть интересна партнерам".

В целом важным достижением Беларуси является использование гендерного подхода при разработке и осуществлении мер государственной политики во всех сферах. Это и развитие гендерной экспертизы законодательства, и учет гендерного фактора при разработке национальных программ и стратегий, закрепление в законодательстве антидискриминационных мер. Улучшаются условия, чтобы белоруски становились более экономически самостоятельными. Государственная программа развития малого и среднего предпринимательства до 2020 года содержит меры поддержки женского предпринимательства.

Уровень зарегистрированной женской безработицы ниже, чем мужской (в 2018 году разница почти в два раза). Расширились возможности женщин по переподготовке и повышению квалификации, доступ к гибким формам занятости. Кроме того, сократился список профессий, которые из-за вредных или опасных условий труда были для женщин недоступны.

Среди задач, которые еще предстоит решать Беларуси и на которых сделан акцент в докладе, Лариса Бельская перечислила сокращение разрыва в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин, снижение двойной занятости женщин в пользу развития их личностного потенциала, сокращение разрыва в зарплате (к слову, в Беларуси он составляет 25,4%, а в ЕС - 16%), развитие женского предпринимательства, повышение роли отца в вопросах воспитания детей, учет гендерного фактора при формировании бюджетов.

Национальный обзор подготовлен МИД Беларуси во взаимодействии с другими министерствами и ведомствами, Белстатом и иными партнерами. Члены Национального совета по гендерной политике при Совете Министров в ходе заседания внесли свои предложения по корректировке. Например, предложили перечислить меры нормотворческого, законодательного плана, которые предпринимались для предотвращения насилия в отношении женщин (защитное предписание) и указать это направление работы в числе приоритетных на следующие пять лет.-0-