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Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"

Общество 30.03.2019 | 09:02
Фото из архива
Фото из архива

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сегодня присоединится к экологической акции "Час Земли", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Минприроды предлагает выключить свет, не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час с 20.30 до 21.30. "Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества, - добавили в министерстве. - Акция направлена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты".

Акция "Час Земли" - ежегодное международное событие, проводимое Всемирным фондом дикой природы (WWF) в последнюю субботу марта. Как отметили в товариществе "Зеленая сеть", ежегодно в акции принимает участие не только столица, но и регионы Беларуси. В прошлом году в акции участвовали также Барановичи, Брест, Пинск, Витебск, Гомель, Каменец, Полоцк, Шумилино, Светлогорск, Борисов, Лида, Марьина Горка.-0-

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Теги
акция, Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
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