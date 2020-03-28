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Общество
28 марта 2020, 09:07

Беларусь сегодня присоединится к акции "Час Земли"

Фото из архива
Фото из архива

28 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сегодня присоединится к экологической акции "Час Земли", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Минприроды предлагает выключить свет на один час с 20.30 до 21.30. "Выключение света носит символический характер и не направлено на экономию электричества. Акция нацелена на привлечение внимания людей к проблеме глобального потепления и призывает оставаться неравнодушными к будущему планеты", - отметили в пресс-службе.

В Беларуси акция пройдет в 12-й раз. В 2018-2019 годах в Минске погасла подсветка таких зданий, как Национальная библиотека, Национальный академический Большой театр оперы и балета, Белорусская государственная филармония, Национальный художественный музей, Белорусский государственный музей истории Великой Отечественной войны, ЦУМ, ТЦ "Столица", гостиница "Беларусь".

"Час Земли" - ежегодное международное событие, организуемое Всемирным фондом дикой природы (WWF). Проводится в последнюю субботу марта и призывает всех - частных лиц, предприятия, учреждения образования, государственные и коммерческие организации - выключить свет и другие не жизненно важные электроприборы (кроме лифтов) на один час, чтобы стимулировать интерес к проблеме изменения климата, энергетического объединения человечества. В акции ежегодно принимают участие более 2 млрд людей в 188 странах, гаснет подсветка более 18 тыс. архитектурных памятников.-0-

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