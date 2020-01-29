29 января, Мачулищи /Корр. БЕЛТА/. Беларусь сформировала группу медиков, которых планируют направить в Китай для изучения коронавируса. Об этом сообщил сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, передает корреспондент БЕЛТА.

"Глава государства поручил проработать вопрос выезда руководства Минздрава и ведущих экспертов Беларуси в Китай для оценки ситуации и обмена мнениями. На сегодняшний момент вирус достаточно не изучен. У наших специалистов есть очень большой опыт борьбы с инфекционными заболеваниями, и мы согласовываем вопрос для того, чтобы обменяться мнениями, определить наиболее перспективные меры профилактики и лечения осложнений этой инфекции", - рассказал Владимир Караник.

Владимир Караник

По его словам, такое сотрудничество полезно как для китайской стороны, так и для белорусской. "Мы согласовываем, чтобы этот визит был наиболее продуктивен. То есть он состоится, когда у них будет необходимый объем информации и их эксперты будут готовы к обмену мнениями. У нас группа экспертов сформирована. Как только будет принято решение, что встреча целесообразна, время пришло, во главе со мной эта группа вылетит", - заявил министр.

Беларусь сегодня направит в Пекин гуманитарный груз (всего около 20 т лекарств и медицинских изделий), чтобы помочь китайским партнерам справиться со вспышкой вируса. Владимир Караник рассказал, что груз формировался в соответствии с запросами Китая.

Министр подчеркнул, что никто не сомневается в способности КНР контролировать ситуацию, но сейчас все ресурсы сконцентрированы в наиболее опасных районах. Из-за этого в других регионах, в том числе на фоне панических настроений, может возникать ажиотаж на некоторые лекарства или медицинские изделия. "Поэтому любая помощь и резервы, которые имеются в распоряжении китайского Министерства здравоохранения, будут востребованы", - считает Владимир Караник.-0-

Фото Андрея Покумейко