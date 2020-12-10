Беларусь сможет производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила право производить дженерик препарата нового поколения против ВИЧ, сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич после встречи в формате видеоконференции, где обсуждался вопрос участия Беларуси в лицензионном соглашении Патентного пула лекарственных средств и компании ViiV Healthcare, передает корреспондент БЕЛТА.

Ранее Минздрав сообщал, что Беларусь включена в соглашение добровольного лицензирования между Патентным пулом лекарственных средств и международной компанией ViiV Healthcare. В соответствии с этим документом Беларусь на льготных условиях получает доступ к дженерику лекарственного средства "Долутегравир", рекомендованному ВОЗ в качестве препарата первой линии для лечения ВИЧ, а также к комбинированным препаратам, содержащим долутегравир (тенофовир + ламивудин + долутегравир).

"Мы получаем самый лучший препарат по доступной цене. Пул (Патентный пул лекарственных средств. - Прим. БЕЛТА) объединяет компании-оригинаторы и компании, которые имеют право производить дженерики. С учетом того, что наша фармпромышленность имеет контракты с этими компаниями, мы имеем право и покупать "Долутегравир", и производить его на наших мощностях", - сказал Дмитрий Пиневич.

По его словам, переговоры велись достаточно длительное время. Получить соответствующую лицензию может страна, которая имеет средний уровень доходов. "И мы ее получили, исходя из эффективного опыта борьбы с ВИЧ-инфекцией в нашем регионе и в некоторой степени модельного построения этой работы, а также благодаря настойчивости белорусской стороны", - отметил он.

Беларусь также получила доступ к существующей добровольной педиатрической лицензии на "Долутегравир". "Хоть это и небольшая проблема - ВИЧ в педиатрии, - но даже если это будет единственный ребенок, мы хотели бы его лечить самыми лучшими препаратами. В принципе, это и сейчас так, но теперь получили возможность это делать с гораздо меньшими расходами для бюджета", - сказал Дмитрий Пиневич.

В целом благодаря доступу к закупкам на льготных условиях "Долутегравира" для лечения ВИЧ удастся снизить бюджетные затраты на его приобретение. А сэкономленные финансовые ресурсы будут направлены на другие цели, в том числе на оказание помощи людям с ВИЧ. Препарат нового поколения будет более доступным большему количеству пациентов. "Мы можем перейти на новые, более современные схемы лечения", - добавил министр.

В соглашение включены также Азербайджан, Казахстан и Малайзия.

Во встрече также приняли участие исполнительный директор Патентного пула лекарственных средств Чарльз Гор и постоянный представитель Беларуси при Отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич. Обсуждались также перспективы дальнейшего сотрудничества с Патентным пулом лекарственных средств.-0-