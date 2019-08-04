Беларусь со временем перейдет к выборам в парламент по партийным спискам - Ермошина

4 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидия Ермошина выступает за выборы в парламент по партийным спискам. Об этом она рассказала в программе "Контуры" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

"Я вообще-то за. Считаю, что коль весь мир идет по пути предоставления особых преференций политическим партиям, мы не можем быть здесь самыми умными и истиной в последней инстанции", - сказала она. Говоря о готовности политических партий к введению пропорциональной системы, председатель ЦИК отметила, что они никогда не будут к этому готовы, если у них не появится возможность получить места в парламенте. "В партии не вступают, их ряды тают, а если там очень маленькое членство, то там нет отбора интеллектуального, отбора лучших - тех, кто войдет в парламент, - добавила Лидия Ермошина. - Только переходя в элиту, партии смогут нарастить количество членов и получить интересных и достойных политиков".

"Считаю, что мы перейдем (к выборам в парламент по партийным спискам - Прим. БЕЛТА) когда-нибудь, правда не знаю, когда. Это политическая воля, прежде всего законодателей, - констатировала председатель Центризбиркома. - Снизу это никогда не пойдет". По ее словам, избиратель не приветствует подобную систему, а предпочитает иметь дело с конкретным человеком, с депутатом, к которому можно прийти со своими бедами и проблемами, а не с какой-то обезличенной политической массой, которая называется партией. "Поэтому либо государство в лице законодателя идет на этот риск сознательно, изучая международный опыт и ставя перед собой перспективу развития политических партий, либо оставляет все, как есть, как этого желает избиратель", - резюмировала Лидия Ермошина.

Отвечая на вопрос, когда начнется избирательная кампания в парламент, председатель ЦИК проинформировала, что пока в проекты документов вошли даты выборов в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября. 6 августа назначено заседание Центральной избирательной комиссии, которая будет утверждать календарный план мероприятий. "Что касается конституционных изменений, то вряд ли они ожидаемые, потому что ни в центральной комиссии, ни в отношении иных государственных органов, я не видела, чтоб существовали какие-то сформулированные предложения, которые легли бы в основу конституционных преобразований", - отметила она.

По мнению Лидии Ермошиной, тем, кто способствует выдвижению кандидатов, общественным объединениям, властям, нужно делать приоритетным выдвижение в парламент депутатов местных советов. "Весь мир идет по такому пути: сначала работаешь на низовом уровне, потом проходишь в парламент. Думаю, что люди, которые поработали на местном уровне, а на областном, минском городском - это уже готовые депутаты парламента", - добавила председатель ЦИК.

Как сообщалось, Лидия Ермошина 30 июля во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко предложила провести выборы в Совет Республики 7 ноября, в Палату представителей - 17 ноября.-0-