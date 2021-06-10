Беларусь соблюдает нормы международного права и требует аналогичного отношения к себе - Сивец

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь призывает все мировое сообщество проявить солидарность с нашей страной в отстаивании суверенного права самостоятельно определять свой путь развития. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по законодательству и государственному строительству Сергей Сивец, комментируя обращение депутатов всех уровней и сенаторов к международному сообществу в связи с ситуацией вокруг Беларуси.

"На протяжении последнего года Беларусь подвергается беспрецедентному массированному политическому, информационному и санкционному давлению со стороны стран коллективного Запада, которое направлено, в конечном счете, на социально-экономическую дестабилизацию общества, слом конституционного строя государства и нарушение законных прав и свобод наших граждан. В таких условиях белорусские депутаты и сенаторы просто не могут оставаться в стороне и занимать пассивную, наблюдательную позицию. Мы вынуждены обратиться к мировому сообществу и заострить внимание на деструктивных попытках ряда стран попрать общепризнанные и устоявшиеся принципы и нормы международного права, касающиеся невмешательства во внутренние дела других государств, равноправия и самоопределения народов, недопустимости угрозы силой или ее применения", - отметил сенатор.

Он напомнил, что наша страна стояла у истоков создания Организации Объединенных Наций и по праву входит в число ее учредителей. Беларусь строго придерживается провозглашенных в Уставе ООН принципов и норм международного права и вправе требовать аналогичного отношения к себе со стороны других государств.

"Учитывая исключительную важность и необходимость сохранения зоны геополитической и социальной стабильности в самом центре Европы, призываем все мировое сообщество проявить солидарность с нашей страной в отстаивании суверенного права Беларуси самостоятельно определять свой путь развития на основе соблюдения принципов добрососедства, мира и безопасности", - резюмировал Сергей Сивец. -0-