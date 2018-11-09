Беларусь стала одним из создателей Ассоциации детской паллиативной помощи

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стала одним из инициаторов создания Ассоциации детской паллиативной помощи стран Восточной Европы и Центральной Азии. Об этом журналистам сообщила сегодня директор ОБО "Белорусский детский хоспис" Анна Горчакова на полях международной конференции "Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь", передает корреспондент БЕЛТА.

"В каждой стране есть своя модель этой работы, свои достижения и проблемы. Поэтому Беларусь, Латвия и Украина вышли с инициативой и уже зарегистрировали ассоциацию. В нее мы приглашаем и другие страны. Цель - обучение врачей, социальных работников основам паллиативной помощи. Будет также группа консультантов, которые помогут странам вырабатывать собственные модели работы в этом направлении", - сказала Анна Горчакова. Ожидается, что ассоциация начнет работать в следующем году. В данный момент продолжается набор экспертов-консультантов, которые будут давать оценку и советы по развитию паллиативной помощи детям в странах-участницах, добавила Анна Горчакова.

По ее словам, детская паллиативная помощь в Беларуси сейчас выходит на новый уровень, однако надо продолжать совершенствоваться: перенимать опыт зарубежных стран, активнее использовать внутренние резервы, развивать государственно-частное партнерство. "Уже сейчас благодаря ему люди могут получать помощь как в стационаре, так и на дому. Такая модель - редкость в других странах. Правда, пока такая формула характерна в основном для Минска. Мы должны работать над тем, чтобы центры паллиативной помощи были и в регионах, а также продумать, как сделать эту помощь удобной, но при этом недорогой", - добавила Анна Горчакова.

В год подопечными Белорусского детского хосписа становятся примерно 250 детей. В республике ведется учет тех, кому нужен особый уход, - для этого создан регистр, в котором зарегистрированы 1,2 тыс. детей. "Однако на самом деле их больше. Три года назад мы проводили исследование, которое показало, что 3,5 тыс. детей нуждаются или могут нуждаться в паллиативе. Дело в том, что все они на разных стадиях заболевания, есть те, кому сейчас помощь не нужна, но может понадобиться - и мы должны быть к этому готовы", - пояснила директор хосписа.

Представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Рашед Мустафа Сарвар полагает, что белорусский опыт можно назвать передовым в своем регионе, и им нужно делиться с другими странами. "Хоспис дает возможность ребенку реализовать свое право на достойную жизнь, - отметил он. - Его появление и развитие в Беларуси можно считать настоящим успехом и прекрасным примером для других". Глава представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин также подчеркнула важность ухода за тяжелобольными детьми. ЕС охотно финансирует проекты, нацеленные на развитие подобной работы. "Мы, прежде всего, должны заботиться о детях. Одним из ключевых моментов является мотивирование людей, которые работают с детьми", - сказала Андреа Викторин.

ОБО "Белорусский детский хоспис" в соответствии с проектом международной технической помощи "Разработка пилотного проекта для защиты прав детей с тяжелыми формами инвалидности и детей с ограниченными возможностями в Беларуси", финансируемого ЕС, совместно с HealthProm проводит 9-11 ноября в Минске международную конференцию "Развитие паллиативной помощи детям как реализация права тяжелобольного ребенка на достойную жизнь".

Участниками мероприятия стали эксперты из 11 стран. На конференции будут подняты вопросы обеспечения прав ребенка на качественную паллиативную помощь, исследованы основные тенденции ее развития в мире и странах постсоветского пространства, определены пути взаимодействия государственных и общественных структур, а также рассмотрены различные модели оказания паллиативной помощи детям.-0-