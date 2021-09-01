1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стала предоставлять мигрантам из Афганистана статус дополнительной защиты. Об этом рассказал начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в программе "Объективно" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Уже сейчас мы получаем обращения граждан Республики Беларусь, которые постоянно проживают у нас на территории, или иностранцев с видом на жительство о том, что они хотят воссоединиться с семьями. Они чувствуют угрозу безопасности и поэтому обращаются в наши подразделения, чтобы мы оказали им содействие в оформлении приглашений и соответствующих виз. Тенденция пока на этом этапе достаточно критичная", - сказал Алексей Бегун.

"То есть уже те лица, которые прибыли на территорию Беларуси еще при официальном правительстве Афганистана, уже не могут вернуться. Фактически каждое лицо не может быть депортировано из Беларуси по причине того, что в Афганистане сейчас напряженность и там нестабильная общественно-политическая ситуация. И он получает дополнительную защиту минимум на год. Мы уже решения такие принимаем", - добавил начальник департамента.

В целом говоря о миграционных рисках на фоне событий в Афганистане, представитель МВД отметил, что сейчас нельзя давать какие-либо прогнозы и говорить о цифрах. "Все зависит от того, какая там будет создаваться общественно-политическая ситуация", - пояснил он.

Алексей Бегун добавил, что правоохранительные органы сейчас готовятся к различному развитию ситуации и прогнозируют риски.

В Беларуси дополнительная защита предоставляется иностранному гражданину, у которого отсутствуют основания для предоставления ему статуса беженца, но существуют вполне обоснованные опасения столкнуться при возвращении в свое государство с различного вида угрозами, возникшими по причине насилия в условиях вооруженного конфликта международного или немеждународного характера, и который не может или не желает вследствие таких опасений пользоваться защитой этого государства.-0-