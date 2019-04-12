Беларусь становится центром компетенции в регионе в сфере искусственного интеллекта - Янчевский

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь становится центром компетенции в Восточной Европе в сфере искусственного интеллекта. Об этом заявил сегодня директор Администрации Парка высоких технологий Всеволод Янчевский на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с представителями IT-сообщества страны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь уверенно и быстро превращается в центр компетенции всего восточноевропейского региона в сфере искусственного интеллекта. Это сейчас одно из базовых и прорывных направлений в IT-сфере", - сказал Всеволод Янчевский.

Практически во всех направлениях есть по несколько компаний, которые обладают мировыми компетенциями, продавая свои продукты и решения по всему миру. "В цифровизации страна может полностью в любой сфере опереться на Парк высоких технологий", - заявил директор Администрации ПВТ.

Он добавил, что в 2018 году Парк высоких технологий прирос на 268 резидентов. К концу года их число достигло 454. То есть за один год после принятия декрета в ПВТ вступило больше компаний, чем за 12 лет его истории. Причем каждая компания, сколько бы лет ей ни было, развивается, их показатели растут.

В парке действует 56 центров исследований и разработок иностранных корпораций, включая такие известные, как Mapbox (США), SK Hynix (Республика Корея), IAC (США) , Playtika (Израиль).

Важным направлением деятельности ПВТ стал вклад в развитие профильного образования в стране. Его резиденты создали и поддерживают 60 совместных научно-производственных лабораторий и учебных центров на базе высших учебных заведений, а также 34 филиала кафедр в университетах непосредственно на площадках самих компаний как в Минске, так и в регионах.-0-