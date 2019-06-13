Беларусь стремится к построению инклюзивного общества - Рыбаков

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси государственная политика в области защиты прав лиц с инвалидностью, в том числе людей с аутизмом, направлена на построение инклюзивного общества. Об этом заявил постоянный представитель Беларуси при ООН Валентин Рыбаков, выступая в штаб-квартире организации в Нью-Йорке. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел.

По инициативе Беларуси, Доминиканской Республики, Италии, Катара, Словакии, а также ряда международных негосударственных организаций на полях 12-й сессии Конференции государств - участников Конвенции о правах инвалидов состоялось тематическое мероприятие "Обеспечение включения инвалидов в меняющемся мире: роль спорта и культуры". Оно было посвящено людям с аутизмом.

Участники мероприятия рассмотрели примеры государственных стратегий в области спорта и культуры, направленные на обеспечение полного и всестороннего участия людей с аутизмом в жизни общества, а также примеры взаимодействия между правительствами и гражданским обществом по этой теме. Был представлен опыт работы международной благотворительной общественной организации из Беларуси "Дети. Аутизм. Родители" и итальянской ассоциации спортивной инклюзии "Проект Филиппид".

Валентин Рыбаков, выступая на мероприятии, рассказал о реализации в стране проекта "Спорт-инклюзия". Его осуществляют организация "Дети. Аутизм. Родители" совместно с "Клубом плавания Александры Герасимени". По проекту в Беларуси создаются инклюзивные группы для детей с аутизмом по обучению плаванию. Заинтересованные зарубежные партнеры были приглашены к участию в реализации проекта, в том числе для обмена опытом в этой области.-0-