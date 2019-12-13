Беларусь участвует в 50 проектах программы ЕС "Горизонт 2020"

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские ученые наравне с другими выигрывают конкурсы по программе Европейского союза по науке и инновациям "Горизонт 2020" и сегодня участвуют в 50 проектах вместе с учеными из Германии, Латвии, Литвы, Сербии, Израиля, Турции и всех стран "Восточного партнерства". Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин на встрече министров по делам науки и исследований стран - членов Центрально-Европейской инициативы (ЦЕИ), сообщили БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По его словам, сотрудничество в рамочных программах Евросоюза является перспективным, так как интересы Беларуси, стран - членов ЦЕИ и самой организации совпадают. "Мы понимаем, что для более активного участия в приходящей на смену "Горизонту 2020" программе "Горизонт Европа" нам следует громче заявлять о себе и иметь хороших партнеров среди научных центров стран - членов Центрально-Европейской инициативы", - сказал Александр Шумилин.

В Беларуси уже реализовано шесть проектов ЦЕИ в таких сферах, как научные исследования, транспорт, туризм, культура и образование. Хорошо зарекомендовали себя и такие инструменты Центрально-Европейской инициативы, как программа обмена ноу-хау, университетская и научно-техническая сети. Они вносят свой вклад в поддержку сотрудничества на уровне организаций и отдельных ученых. В то же время требуют дальнейшей проработки международное сотрудничество в сфере трансфера технологий и коммерциализации результатов научно-технической деятельности, а также новые для страны направления - умная специализация, технологический форсайт, содействие устойчивому развитию.

В 2017 году Беларусь председательствовала в Центрально-Европейской инициативе. В связи с этим в Минске состоялась министерская конференция по науке и технологиям "Биотехнологии для здоровой и активной жизни в регионе ЦЕИ".

Центрально-Европейская инициатива - региональный форум, продвигающий сотрудничество на политическом, экономическом и культурном уровнях в Центральной и Восточной Европе. Основана в 1989 году. ЦЕИ насчитывает 18 государств-членов: Албания, Австрия, Беларусь, Босния и Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Италия, Македония, Молдова, Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Украина.-0-