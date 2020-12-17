Беларусь участвует в обсуждении на сессии ЮНЭЙДС темы борьбы с ВИЧ/СПИД

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В формате видеоконференции 15-18 декабря проходит 47-я сессия Программно-координационного совета Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИД (ЮНЭЙДС). Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в Постоянном представительстве нашей страны при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве.

"Республика Беларусь избрана в состав Программно-координационного совета, главного руководящего органа ЮНЙЭДС на второй срок подряд на 2020-2022 годы. Целью ЮНЭЙДС является мобилизация и координация деятельности структур ООН, а также государств, неправительственных организаций, частного бизнеса и академических кругов по борьбе с ВИЧ/СПИД", - обратили внимание в Постоянном представительстве.

На сессии исполнительный директор ЮНЭЙДС Винни Бьянима рассказал о деятельности Объединенной программы по борьбе с ВИЧ/СПИДом, уделив особое внимание влиянию пандемии коронавируса на достижение целей организации.

"Постоянный представитель Республики Беларусь при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Юрий Амбразевич проинформировал международное сообщество об усилиях белорусского правительства по смягчению влияния COVID-19 на реализацию мероприятий в области борьбы с ВИЧ в нашей стране, - рассказали в представительстве. - В выступлении белорусской делегации было отмечено эффективное партнерство Беларуси с Глобальным фондом по борьбе с ВИЧ/СПИД, туберкулезом и малярией и Патентным пулом лекарственным средств".

Итогами мероприятия станет распространение между правительствами примеров лучшей практики противодействия ВИЧ/СПИД в условиях параллельной борьбы с пандемией COVID-19, а также дополнительная мобилизация действий международных доноров и международных учреждений, включая структуры Организации Объединенных Наций, их большая гибкость в отношении специфических проблем наиболее затронутых государств.-0-