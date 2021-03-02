Беларусь участвует в совещании по оценке выполнения Венского документа 2011 года

Фото из архива
2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ежегодное совещание по оценке выполнения Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности проходит 2-3 марта в формате видеоконференции. От Беларуси в мероприятии участвует начальник управления верификации Департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Александр Венгура. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.
Участники совещания рассматривают вопросы выполнения государствами положений Венского документа в 2020 году, а также предложения, направленные на совершенствование реализации установленных документом мер укрепления доверия и безопасности в регионе ОБСЕ.-0-