Беларусь участвует в заседании Генеральной ассамблеи Европейской организации по аккредитации

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Госстандарта Беларуси во главе с первым заместителем председателя комитета Ириной Осмола принимает участие в 44-м заседании Генеральной ассамблеи Европейской организации по аккредитации (ЕА), которая проходит 20-21 ноября в Будапеште, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Госстандарта.

Участники обсудят реализацию стратегии ЕА до 2025 года, ознакомятся с новыми возможностями цифровой платформы. Также в центре внимания будут вопросы пересмотра политики управления, развития инфраструктуры аккредитации в Европе. Пройдут экспертные консультации.

Белорусская делегация проведет рабочую встречу с руководством органа по аккредитации Венгрии, где будут рассмотрены направления сотрудничества в сфере аккредитации и оценки соответствия, согласован план мероприятий.

В пресс-службе проинформировали, что членство в ЕА позволяет специалистам участвовать в работе технических комитетов ЕА, Совета по принятию решений о взаимном признании и генеральных ассамблеях, учитывать интересы государства при разработке, пересмотре документов для обязательного применения, поддерживать национальную систему аккредитации в соответствии с международными требованиями.

В октябре 2018 года Беларусь подписала соглашение о признании результатов оценки соответствия с ЕА (ЕА BLA), а впоследствии - и с международными организациями в области аккредитации (ILAC, IAF). Национальная система аккредитации стала полноправным партнером европейского и международного сообщества по аккредитации и на равных условиях претендует на признание выданных в стране протоколов испытаний, сертификатов калибровки, соответствия продукции, услуг, систем менеджмента и персонала при осуществлении международной торговли.

ЕА является ассоциацией национальных органов по аккредитации в европейском регионе. Аккредитация пользуется широкой поддержкой европейской промышленности и сообщества по оценке соответствия в целях обеспечения соответствия продукции применимым требованиям, устранения барьеров для органов по оценке соответствия и содействия развитию предпринимательской деятельности в Европе. В настоящее время в ЕА насчитывается 50 полноправных и ассоциированных членов.-0-