Беларусь уделяет достаточно внимания защите медработников в условиях COVID-19 - глава миссии ВОЗ

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь уделяет достаточно внимания защите медработников в условиях COVID-19, заявил глава миссии ВОЗ в Беларуси Патрик О'Коннор, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы подчеркиваем и приветствуем то, какое внимание организации придают экипировке сотрудников медучреждений", - сказал Патрик О'Коннор. При этом он отметил обеспеченность медработников индивидуальными средствами защиты, а также важность их производства на местном уровне, в то время как на глобальном уровне эти возможности сокращаются.

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Фото Рамиля Насибулина