Беларусь улучшила позиции в рейтинге владения английским языком

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2020 году заняла 40-е место в крупнейшем в мире рейтинге уровня владения английским языком EF English Proficiency Index (EPI). Годом ранее наша страна занимала 47-ю строчку, сообщается на сайте образовательной компании EF.

В нынешнем году Беларусь показала средний уровень владения английским (индекс EF EPI 513). Россия заняла 41-е место (512), Украина - 44-е (506), Грузия - 47-е (503). На последней строчке рейтинга расположился Таджикистан с индексом EF EPI 381.

В Европе уровень владения английским языком остается стабильно высоким: 27 из 33 стран улучшили свои позиции с прошлого года. Свои позиции продолжает улучшать Китай, а Индия, наоборот, переместилась со среднего уровня владения языком на низкий (индекс EF EPI 496).

"Самый высокий уровень владения английским языком по всему миру показали опрошенные в возрасте от 26 до 30 лет. При этом взрослые старше 40 лет показали более высокий уровень знаний, чем опрошенные в возрасте от 18 до 20 лет", - отметили в EF.

Рейтинг составлен на основе данных, полученных от 2,2 млн человек из 100 стран и регионов, для которых английский язык не является родным. В пятерку лидеров вошли Нидерланды, Дания, Финляндия, Швеция и Норвегия.-0-