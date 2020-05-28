28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь упростит процедуру получения гражданства по "праву почвы". Это предусмотрено поправками в закон о гражданстве Республики Беларусь, сообщил сегодня журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Алексея Бегуна, законопроектом предусмотрена определенная либерализация процедуры приобретения гражданства Беларуси по так называемому принципу почвы. "Ребенок от иностранца, который постоянно проживает в Беларуси, может получить гражданство в упрощенном порядке, пройдя определенные процедурные моменты", - пояснил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД.

Он рассказал, что в среднем около 3 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства ежегодно приобретают белорусское гражданство в упрощенном порядке. "Это Россия, Украина, все государства бывшего Советского союза и некоторые страны дальней дуги", - добавил Алексей Бегун.

Законопроект рассматривался сегодня на заседании Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и СМИ Палаты представителей. Алексей Бегун представил парламентариям основные новшества.

Как сообщалось, упрощенный порядок приобретения белорусского гражданства планируется предоставить иностранцам, которые получают в стране профессиональное образование. Срок, в течение которого человек должен непрерывно проживать в Беларуси, сокращается с 7 до 5 лет.

Льготным порядком получения гражданства смогут воспользоваться и те, кто получил в Беларуси высшее образование и работает в стране не менее трех лет. Предполагается, что упрощенный порядок распространят на иностранцев, которые состоят в браке с белорусами не менее трех лет, имеют детей - граждан Беларуси.

Еще одно новшество касается восстановления в гражданстве в упрощенном порядке лиц, достигших 18-летнего возраста, вернувшихся на постоянное проживание в Беларусь.

Поправки предусматривают также, что утрачивать белорусское гражданство будут лица, которые участвовали в террористической или другой экстремистской деятельности с причинением тяжкого вреда интересам Беларуси. Но планируется, что это будет распространяться только на тех, кто приобрел гражданство не по рождению.

Расширен также перечень оснований для отказа в прекращении белорусского гражданства. Авторы законопроекта предлагают распространить это не только на обвиняемых, но и на подозреваемых по уголовным делам. По словам парламентария, это позволит исключить ситуации, когда человек, будучи под следствием, подает на отказ в гражданстве, чтобы избежать наказания.

Поправки планируется рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Палаты представителей.-0-