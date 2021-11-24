Беларусь установила для граждан стран ЕАЭС равные цены на охотничьи услуги

24 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Беларусь установила одинаковые для граждан всех стран Евразийского экономического союза цены на охотничьи путевки и разрешения на добычу охотничьих животных. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Как пояснила Ия Малкина, ранее для граждан Беларуси и других государств ЕАЭС устанавливались различные цены на охотничьи путевки и разрешения на добычу охотничьих животных. "Право союза в свою очередь не допускает применение особых условий в зависимости от гражданства и места жительства получателей услуг, - отметила она. - Данный вопрос рассматривался в комиссии с участием представителей сторон. Республика Беларусь приняла предложение ЕЭК и внесла изменения в национальное законодательство".-0-