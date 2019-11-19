19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь в 2021 году примет международную олимпиаду по физике, конкретные сроки и страны-участницы еще не определены. Об этом сообщила сегодня консультант главного управления общего среднего, дошкольного и специального образования Министерства образования Беларуси Анжела Кудоярова на пресс-конференции в пресс-центре БЕЛТА.

"По согласованию с Президентом Беларуси в 2021 году в нашей стране будет проводиться Международная физическая олимпиада. Это будет способствовать повышению имиджа страны на международном уровне, а также популяризации белорусской системы образования", - сказала Анжела Кудоярова.

На вопрос корреспондента БЕЛТА о количестве стран-участниц и месте проведения она пояснила, что пока осуществление олимпиады согласовано на уровне главы государства и идет подготовка. Все основные мероприятия проходят только в год проведения олимпиады, тогда и будут подавать заявки страны, которые могут участвовать. Обычно представлены и Европа, и Азия, и Америка.

"Мы заявились на международном уровне, и олимпиада запланирована у нас. Скорее всего, это будет столица - Минск", - добавила Анжела Кудоярова. Она пояснила: чтобы получить такое право, нужно показывать стабильно достойные результаты на международном уровне, причем по разным предметам. "Наша страна часто в призерах. Поэтому организаторы видят, что у нас есть достижения, в Беларуси ведется системная работа", - отметила представитель Министерства образования.

Обычно по итогам заключительного этапа республиканской олимпиады в Беларуси жюри отбирает команды для участия в международных олимпиадах по учебным предметам. В текущем году в них принимали участие 65 представителей учреждений общего среднего образования, из которых 46 награждены медалями, в том числе шесть - золотыми.

Ежегодно утверждается перечень международных олимпиад, победители которых имеют право на зачисление без вступительных испытаний в вузы и ссузы. В этом году в список вошли 13 международных состязаний.-0-