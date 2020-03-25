Беларусь в ближайшее время присоединится к Марракешскому договору

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Депутаты планируют ратифицировать на весенней сессии проект закона о присоединении Беларуси к Марракешскому договору об облегчении доступа слепых и лиц с нарушениями зрения или другими ограниченными способностями воспринимать печатную информацию к опубликованным произведениям. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила член Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Марина Васько.

Договор предусматривает возможность без согласия автора и выплаты ему вознаграждения переводить любое произведение в формат, доступный для людей с нарушениями зрения, распространять экземпляры, а также вести трансграничный обмен ими через уполномоченные органы. Согласно законопроекту заниматься этим в Беларуси смогут библиотеки, учреждения образования и общественные объединения инвалидов, которые на некоммерческой основе оказывают им услуги в сфере образования и доступа к информации.

"Реализация законопроекта повысит качество жизни людей с ограниченными возможностями, поспособствует развитию их интеллектуального и трудового потенциала, социальной интеграции в общество", - отметила Марина Васько. Она сделала акцент на поддержке творческой молодежи с особенностями развития, для которой станут более доступными мировая литература и образовательные программы.

Депутат рассказала, что после принятия законопроекта у людей с ограниченными возможностями появится доступ к произведениям в различных форматах, в том числе "ясного языка". Библиотеки, учреждения образования и общественные объединения инвалидов смогут подключаться к глобальным книжным сервисам, фондам мировых библиотек по специальным защищенным каналам для обеспечения доступа людей с нарушениями зрения к необходимой информации. В Беларуси их насчитывается около 45 тыс.

Кроме того, дополнительный импульс получит международное межбиблиотечное сотрудничество. Произведения белорусских авторов, будучи переведенными в специальный формат, будут активнее распространяться в зарубежных фондах и каталогах.

"Присоединившись к Марракешскому договору, Беларусь укрепит взаимовыгодные связи со Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и подтвердит свою готовность следовать общепризнанным мировым стандартам в сфере охраны прав на объекты интеллектуальной собственности", - подчеркнула парламентарий.

Марракешский договор был принят членами ВОИС на Дипломатической конференции в Марракеше 27 июня 2013 года и вступил в силу 30 сентября 2016-го. Заложенные в нем принципы (недискриминации, равных возможностей, доступности и др.) созвучны Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах инвалидов, участницей которой является Беларусь. К Марракешскому договору к этому времени присоединилась 61 страна.

В действующем национальном законодательстве положения Марракешского договора уже частично реализованы, а 27 мая 2020 года вступят в силу поправки в закон об авторском праве и смежных правах, которые более полно учитывают его требования.-0-