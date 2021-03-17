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Общество
17 марта 2021, 14:34

Беларусь в достижении ЦУР сконцентрируется на приоритетах, выработанных ВНС - Исаченко

Анатолий Исаченко. Фото из архива
Анатолий Исаченко. Фото из архива
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17 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель председателя Совета Республики, национальный координатор по достижению ЦУР Анатолий Исаченко принял сегодня участие в сегменте высокого уровня Регионального форума ЕЭК ООН по устойчивому развитию, который прошел в формате видеоконференции. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе верхней палаты парламента.

В своем выступлении Анатолий Исаченко подтвердил приверженность Беларуси эффективному и своевременному выполнению Повестки-2030 и отметил, что Беларусь ведет последовательное движение к устойчивому развитию с вовлечением всех слоев населения, с гражданским обществом, бизнесом, в тесном сотрудничестве с региональными и международными партнерами.

Вице-спикер Совета Республики подчеркнул, что Беларусь в области устойчивого развития в дальнейшем сконцентрируется на таких приоритетных направлениях, как сильные регионы, государство-партнер, интеллектуальная страна, счастливая семья, которые были выработаны на VI Всебелорусском народном собрании в феврале этого года.

Национальный координатор Беларуси призвал международное сообщество к избавлению от национальной изоляции и ограничительных мер, которые стали нормой в коронавирусную эпоху, оздоровлению национальных экономик, укреплению человеческого потенциала и справедливому доступу к вакцинам против COVID-19.

Анатолий Исаченко предложил в будущем провести на полях Регионального форума ЕЭК ООН мероприятия с участием национальных координаторов по ЦУР для обмена опытом.-0-

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