Беларусь в элите мировой кибербезопасности

Первый Глобальный форум по кибербезопасности (GCF) прошел в столице Саудовской Аравии г.Эр-Рияде 4-5 февраля этого года. В форуме GCF приняла участие делегация белорусской компании "БелИнСофт", спецэкспортера решений в области криптографии и кибербезопасности, систем обеспечения безопасности критически важных объектов.

Впервые в истории организаторам GCF удалось собрать в одном месте представителей 63 государств, политиков, глав международных организаций и ассоциаций, министерств и ведомств, более 1200 экспертов, руководителей ведущих мировых компаний с целью обсуждения угроз и вызовов, которые возникают перед международным сообществом с ростом цифровой трансформации экономики и общества.

Неудивительным стал факт, что ключевая тема Глобального форума по кибербезопасности актуальна и для нашей страны. Мировое сообщество волнует вопрос: как обеспечивать защиту критически важной национальной инфраструктуры от физических и киберугроз, используя эффективное взаимодействие между государственными и частными организациями? Цифровизация городской инфраструктуры приводит к появлению умных городов, для которых вопрос кибербезопасности перестает быть праздным. Как защитить цифровые города, чтобы они не стали опасными для ее жителей, как создать электронное здравоохранение, сохранив доверие и безопасность пациентов, – вот темы дискуссий Глобального форума.

По итогам мероприятия принята Эр-риядская декларация по кибербезопасности, в которой говорится, что наряду с технологическим прогрессом, открывающим новые возможности развития всех сфер жизнедеятельности человека, появляются новые проблемы и вызовы как на индивидуальном, местном, национальном, так и глобальном уровнях. По инициативе саудовской стороны в документ включены положения, содержащие призыв к мировому сообществу по защите детей в киберпространстве и повышению роли женщин в информационном обществе.

Особого внимания участников форума заслужил проект создания NEOM - умного города будущего.

Справочно: NEOM - саудовский проект умного трансграничного города, который по плану должен будет располагаться на крайнем северо-западе Саудовской Аравии, в Табуке. Предполагается, что NEOM предоставит множество инвестиционных возможностей на территории общей площадью в 26 500 км² и будет простираться на 460 км вдоль побережья Красного моря. Первый этап возведения города должен быть завершен к 2025 году. Финансирование проекта на сумму 500 миллиардов долларов поддержано Саудовским государственным инвестиционным фондом.

Во время визита в Саудовскую Аравию представители "БелИнСофт" провели переговоры с руководителями органов государственного управления страны. По их результатам прорабатывается возможность реализации ряда совместных проектов по кибербезопасности на территории Саудовской Аравии.

Реализация подобных решений на международных рынках постепенно становится новым экспортным направлением для Беларуси. В рамках рабочих встреч с саудовской стороной был представлен технологический потенциал белорусских IT-компаний, а ЗАО "БелИнСофт" рассматривается в качестве партнера по продвижению участия и координации действий белорусских компаний в реализации концепции "Vision 2030", которой предусматривается реализация грандиозного проекта NEOM - строительство города будущего.

Размещение рекламы на БЕЛТА