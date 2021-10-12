Беларусь в рейтинге почтового развития возглавила региональную группу стран Восточной Европы и СНГ

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заняла лидирующее место в рейтинге почтового развития (2IPD) в своем географическом регионе, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт РУП "Белпочта".

"В рейтинг 2021 года включены 168 стран. Республика Беларусь достигла впечатляющих результатов и впервые возглавила свою региональную группу, заняв 14-е место в общем рейтинге. Помимо Беларуси, в эту региональную группу входят Восточная Европа и страны СНГ", - рассказали в "Белпочте".

Индекс почтового развития Беларуси составил 67,4 балла, что позволило подняться в рейтинге на 6 позиций по сравнению с результатами прошлого года.

Всемирный почтовый союз ежегодно определяет комплексный показатель почтового развития (2IPD). Это составной индекс, дающий обобщенную картину почтового развития в любой стране или регионе на основании четырех ключевых компонентов: надежность, охват, актуальность и устойчивость. "Эти четыре компонента обеспечивают сбалансированный подход к развитию почтовой связи, не ограничиваясь исключительно оперативными, стратегическими или общественными вопросами. Вся информация, собранная и обработанная в этом контексте, устанавливает мировой рейтинг, публикуемый ежегодно. Информация включается в алгоритм, позволяющий получить общий балл от 0 до 100 для каждой оцениваемой страны. Это позволяет, в конечном счете, всесторонне отразить ситуацию в области почтовых услуг в любом географическом регионе", - пояснили в РУП "Белпочта".

Комплексный показатель почтового развития (2IPD) способствует тому, чтобы у участников почтового сектора была в распоряжении вся необходимая информация, формируя таким образом основу для стратегической и экономической оценки, проводимой Всемирным почтовым союзом.-0-