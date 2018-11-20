20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вдвое увеличит закупку современных препаратов для лечения гепатита С, сообщил журналистам министр здравоохранения Валерий Малашко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Только за 2017 год имеем более 1 тыс. пролеченных по современным схемам лечения гепатита С пациентов. Видим эффективность. В этом году мы закупку удваиваем. В следующем году количество пациентов с гепатитом С, которые будут пролечены с помощью современных схем, увеличится", - сказал Валерий Малашко.

Министр отметил, что Беларусь с 2017 года начала производить современные препараты для лечения этого заболевания, благодаря чему они стали гораздо дешевле. Более того, в республике используется одна из самых недорогих и доступных схем лечения этого заболевания в Европе.

Гепатит - заболевание, которое зачастую сопутствует ВИЧ-инфекции. Практически три четверти пациентов с ВИЧ-инфекцией инфицированы и вирусом гепатита. В последние годы наблюдался рост случаев ВИЧ-инфекции, что в первую очередь было связано с более широкой диагностикой этого заболевания. В плане лечения и профилактики ВИЧ у Беларуси есть серьезные достижения.

Беларусь активно участвует в реализации стратегии ЮНЭЙДС по борьбе с ВИЧ/СПИД "90-90-90" на 2016-2021 годы. Стратегия включает в себя достижение следующих показателей: 90% людей, живущих с ВИЧ, знают свой ВИЧ-статус; 90% людей, живущих с ВИЧ и знающих свой статус, получают антиретровирусное лечение; у 90% людей, получающих лечение, достигнут неопределяемый уровень вирусной нагрузки.

В Минске 20-22 ноября проходит Региональное совещание о расширении доступа к качественным и недорогим лекарственным препаратам и диагностическим средствам в странах региона Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА). Участниками стали министры здравоохранения, представители органов, отвечающих за формирование и реализацию политики в области поставок лексредств и за регулирование их рынка.

Региональное совещание позволит оценить достигнутый прогресс и обсудить проблемы в реализации Минского заявления министерств здравоохранения Восточной Европы и Центральной Азии "ВИЧ и туберкулез: лечение для всех", принятого в ноябре 2016 года.-0-