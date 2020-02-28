Беларусь включена в состав выборных органов Международной федерации университетского спорта

28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Представитель Беларуси впервые включен в состав выборных органов Международной федерации университетского спорта (FISU), сообщили БЕЛТА в Белорусской ассоциации спортивной прессы.

Главный редактор журнала о белорусском спорте "Спортtime" Наталья Алехина избрана членом Комитета по медиа и связям с общественностью. Срок мандата - 2020-2023 годы. Решение принято на заседании Исполкома FISU, которое состоялось 20-21 февраля в Лозанне (Швейцария).

Выборы в комитеты FISU проходят раз в четыре года. Международная федерация включает в себя различные комитеты по таким направлениям, как международный контроль, образование, медицина, спортивное управления, медиа и связи с общественностью, развитие студенческого спорта, финансы, гендерное равенство, студенческое управление, право и дисциплина. "Приложу все усилия для укрепления имиджа Беларуси как в FISU, так и в целом на международной арене, - отметила Наталья Алехина. - Уверена, посредством активного сотрудничества медиаслужб разных стран мы сможем внести вклад в развитие студенческого спорта".

Беларусь является членом FISU с 1993 года. Как о стране, готовой принимать у себя масштабные спортивные студенческие форумы, заявила в 2014 году, когда на базе Республиканского центра олимпийской подготовки по гребным видам спорта прошел VI чемпионат мира среди студентов по гребле на байдарках и каноэ. Белорусы не только завоевали 20 наград и стали лидерами медального зачета, но и продемонстрировали профессиональную работу по обеспечению условий для работы СМИ на самом высоком организационном уровне.-0-