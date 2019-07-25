Беларусь во время Европейских игр посетило около 37,5 тыс. туристов - Минспорт

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь во время II Европейских игр посетило, по предварительным расчетам, около 37,5 тыс. туристов, сообщил сегодня журналистам заместитель министра спорта и туризма Михаил Портной в пресс-центре БЕЛТА.
"Общее количество - 37450 человек. Но это предварительные данные, по итогам года будем знать точную цифру", - сказал Михаил Портной.
По данным Госпогранкомитета, на игры по билетам въехало 8167 иностранных граждан, на основании аккредитации - 6813 лиц.
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