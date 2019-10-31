Беларусь вошла в топ-20 стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. По данным Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), Беларусь входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде. Такие сведения были озвучены во время международного семинара "Протокол по проблемам воды и здоровья: равный доступ к воде и санитарии, актуализация целевых показателей в Беларуси", сообщили БЕЛТА в Минприроды.

Протокол по проблемам воды и здоровья является развитием Конвенции ЕЭК ООН по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер. Принятие повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года усилило значимость Протокола, так как задача обеспечения наличия и рационального использования водных ресурсов и санитарии для всех является одной из 17 Целей устойчивого развития.

На семинаре был оценен прогресс и подведены итоги конкретных результатов в достижении ЦУР, связанных с водоснабжением, санитарией, гигиеной и здоровьем. По данным ПРООН Беларусь входит в первую двадцатку стран по обеспеченности доступа населения к чистой воде (на основе отчетности по Протоколу). Международные эксперты отметили, что в последние годы страна была одной из ведущих в продвижении Протокола на международном уровне, а также в его реализации на национальном уровне.

Ожидается, что на 5-й сессии Совещания сторон Протокола, которая состоится 19-21 ноября в Белграде (Сербия), планируется избрание Беларуси в качестве председателя Совещания сторон Протокола на 2020-2022 годы. Такой статус будет способствовать формированию успешного имиджа страны по данному направлению, повышению информированности о международных тенденциях в области водоснабжения, усилению позиции Беларуси по привлечению средств международных экологических и иных фондов под эгидой Протокола.

Беларусь присоединилась к Протоколу в соответствии с указом Президента от 31 марта 2009 года №159 и стала его полноправной стороной с 21 июля 2009 года. Органами, ответственными за выполнение обязательств по Протоколу, определены Минздрав и Минприроды. В настоящее время Протокол ратифицирован 35 странами, в том числе Россией, Литвой, Латвией, Украиной и Польшей.-0-