Беларусь вошла в топ-20 стран по уровню почтового развития

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вошла в топ-20 стран по комплексному показателю почтового развития (2IPD), который определяется Всемирным почтовым союзом, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.

2IPD - составной индекс, дающий обобщенную картину почтового развития в любой стране или регионе на основании четырех ключевых компонентов: надежность, охват, актуальность и устойчивость. Информация, собранная и обработанная в этом контексте, помогает составить мировой рейтинг, публикуемый ежегодно.

Каждая оцениваемая страна может набрать от 0 до 100 баллов. В последний рейтинг включены 170 стран. Индекс Беларуси в 2020 году составил 65,56 баллов, страна поднялась с 21-го на 20-е место. Возглавляют рейтинг Швейцария, Австрия и Германия.

В зависимости от количества баллов можно группировать страны по четырем различным категориям: "почтовые чемпионы", "хорошие исполнители", "потенциальные исполнители" и "наименее развитые операторы". Беларусь относится к категории "хорошие исполнители".-0-