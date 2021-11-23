Беларусь впервые принимает участие в Неделе национальной культуры Индонезии

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь принимает участие в Неделе национальной культуры Индонезии, рассказали корреспонденту БЕЛТА в белорусском загранучреждении.

В Индонезии 19-26 ноября проходит самое масштабное культурное событие года - Неделя национальной культуры, организованная Министерством образования, культуры, науки, исследований и технологий этой страны. В этом году мероприятия проводятся в онлайн-формате из-за ситуации с коронавирусом в мире. В церемонии открытия принял участие президент Индонезии Джоко Видодо.

Мероприятие посвящено многогранной культуре Индонезии, а также культурному взаимодействию с дружественными странами и состоит из конкурсов, конференции и выставки. Тема недели "Местная мудрость как основа культурной устойчивости", в фокусе традиционная кухня и национальные костюмы.

Индонезия пригласила дружественные страны принять участие и познакомить со своими культурными особенностями.

Беларусь откликнулась на приглашение. Нашу страну в этом году представляет Национальный исторический музей при поддержке посольства Беларуси в Индонезии. Музей подготовил видеоматериал, посвященный национальным белорусским костюмам разных регионов страны. В соответствии с программой 23 ноября белорусское участие транслируется в официальном стриме Недели национальной культуры Индонезии.

Наша страна принимает участие в Неделе национальной культуры Индонезии впервые, однако планируется, что подобного рода культурное сотрудничество станет доброй белорусско-индонезийской традицией.-0-