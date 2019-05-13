Беларусь вступила в Евразийский альянс детских онкологов

13 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь стала членом Евразийского альянса детских онкологов (ЕврАДО). Соответствующий документ сегодня в Минске с белорусской стороны подписали первый замминистра здравоохранения Дмитрий Пиневич и директор РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Ольга Алейникова, со стороны ЕврАДО - его председатель, исполнительный вице-президент, заведующий кафедрой мировой детской медицины госпиталя St. Jude, директор St. Jude Global (США) Карлос Родригез-Галиндо, передает корреспондент БЕЛТА.

Альянс был создан с целью борьбы с онкологическими заболеваниями у детей, повышения качества ухода за пациентами. "У нас в госпитале есть исследовательский центр по изучению онкологических заболеваний у детей, в течение многих лет мы проводим исследования. Действуем совместно с представителями Беларуси, другими странами, чтобы повысить качество оказания помощи детям с онкологическими заболеваниями, повысить образование врачей и медсестер, в целом качество сестринского ухода", - сказал Карлос Родригез-Галиндо.

После официального вступления в альянс Беларуси последуют новые проекты, которые будут касаться как оказания клинической помощи, так и повышения уровня образования, углубления проводимых исследований в стране и во всем регионе.

Как отметила Ольга Алейникова, в Беларуси создана хорошая структура детской онкологической помощи, поэтому страна может поделиться с другими своим опытом ее организации. Показатель выживаемости пациентов - 74% независимо от стадии заболевания, по некоторым видам рака до 98%. На базе РНПЦ организован ресурсный центр, в связи с этим возможно увеличить объем оказываемых образовательных услуг для стран СНГ. Кроме того, республика активно развивает паллиативную помощь - это направление также может быть интересно иностранным коллегам.

В Беларуси ежегодно регистрируется около 300 новых случаев онкологических заболеваний у детей, 8 тыс. - в Евразийском регионе. Вопрос раннего выявления, точной диагностики на молекулярно-генетическом уровне, в том числе, обсуждают сегодня в Минске на 3-й встрече ЕврАДО.

По словам Дмитрия Пиневича, крайне важно мобилизовать все ресурсы для оказания этого вида специализированной помощи детям. Благодаря вступлению в альянс расширится доступ к новым технологиям в области лечения злокачественных новообразований, а новые знания позволят эффективнее расходовать бюджетные средства.

На встрече в Минске также обсуждают вопросы инфекционного контроля, работу сестринского персонала. В центре внимания ведущих экспертов со всего мира новые методы лечения, улучшение госпитального и негоспитального оказания медпомощи, возможности фармацевтической промышленности. Также обсуждают основные принципы и методы работы благотворительных организаций, создание условий для эффективного взаимодействия фондов и государственных медицинских учреждений.

Встреча проходит 13-14 мая и организована усилиями Детского исследовательского госпиталя St. Jude, Национального медицинского центра детской гематологии, онкологии и иммунологии им. Д.Рогачева (Россия) и Республиканского научно-практического центра детской онкологии, гематологии и иммунологии (Беларусь). Предыдущие встречи ЕврАДО проходили в Москве и Алматы.

Целью встречи является продолжение работы, начатой в октябре 2018 года, включающей в себя внедрение проектов по оптимизации оказания помощи детям с онкозаболеваниями и повышение выживаемости пациентов в регионе.

Участники - выдающиеся детские онкологи и гематологи, медицинские сестры и представители благотворительных фондов из Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Монголии, России, Таджикистана, Узбекистана и Украины.-0-