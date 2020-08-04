Беларусь выбрала собственный, а не навязанный извне путь развития - Цуй Цимин

4 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выбрала путь преемственности политических, культурных и социальных традиций - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР в Беларуси Цуй Цимин, который в качестве гостя приглашен на Послание Президента Александра Лукашенко белорусскому народу и Национальному собранию.

"Для меня большая честь принять участие в мероприятии, на котором Президент Беларуси Александр Лукашенко обратился с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, - подчеркнул глава китайской дипломатической миссии. - Послание Президента - важное выступление в нынешней особой ситуации, в котором он пояснил белорусскому народу и миру политический и экономический курс развития Беларуси, коснулся вопросов международной ситуации и стратегии развития, какой будет придерживаться Беларусь в дальнейшем. Это Послание имеет важное значение в истории Беларуси".

Цуй Цимин обратил внимание, что в Послании Александр Лукашенко подчеркнул важность сохранения национальной независимости и суверенитета. "Президент говорил ранее, что никому не позволит сломать страну. Для него нет большей ценности, чем Беларусь - суверенная и независимая. Суверенитет и независимость - самое дорогое, что есть у любого народа. Сегодня Республика Беларусь - состоявшееся независимое государство, где каждый гражданин может достичь любых высот в профессии, творчестве, спорте, общественной и семейной жизни. Беларусь и впредь будет укреплять суверенитет и строить будущее на принципах справедливости, равноправия и заботы о людях, сохранять и передавать следующим поколениям мирную, безопасную и независимую страну", - отметил дипломат.

Посол КНР также выразил убежденность, что "под руководством Александра Лукашенко Беларусь эффективно защитила национальную независимость, суверенитет и территориальную целостность, общество поддерживает стабильность, а белорусский народ живет в мире и благополучии".

Глава дипломатической миссии считает, что Послание Президента в полной мере воплощает в себе идею "все для народа". "Беларусь придерживается социально ориентированной политики развития, ставит заботу о благосостоянии своих граждан на первое место в национальном развитии, государственная политика имеет четкую ориентированность и преемственность, - убежден посол Китая. - Беларусь выбрала путь преемственности политических, культурных и социальных традиций - свой, а не навязанный внешними силами исторический путь. Именно эта преемственность сделала белорусский народ независимым, самодостаточным и самостоятельным в выборе своей судьбы. Практика доказала, что Президент нашел путь и модель развития, соответствующие национальной специфике Беларуси".-0-