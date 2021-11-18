Беларусь выделила часть пришедшей по гуманитарной помощи вакцины для беженцев

18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выделила часть вакцины SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated, компании Sinopharm, которая пришла по гуманитарной помощи, для вакцинации беженцев. Эта вакцина прошла регистрацию ВОЗ и есть во многих странах мира, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Основная часть граждан Ирака, Сирии и других стран, которые находятся в ТЛЦ и в санатории "Свитанок" (агрогородок Поречье), имеет паспорта о вакцинации. Но есть несколько десятков граждан, которые попросили провести вакцинирование.

В медпункте, который организован в ТЛЦ, вакцинировать желающих будут медработники из поликлиники №7 Гродно.

В пресс-службе отметили, что вчера зафиксировали случай коронавируса у беженца.

Сейчас в Беларуси в наличии более 2 млн 800 тыс. доз вакцины, в том числе более 1 млн 900 тыс. доз Vero Cell.-0-