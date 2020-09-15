Беларусь выдвинута в состав Исполнительного комитета ВОЗ

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государства - члены Европейского региона Всемирной организации здравоохранения единогласно выдвинули Беларусь в состав Исполнительного комитета ВОЗ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

В связи с пандемией коронавируса 70-я сессия Европейского регионального комитета ВОЗ впервые в истории проходит в виртуальном формате. Представители 53 государств - членов ВОЗ обсуждают различные вопросы здравоохранения. Среди важнейших - противодействие пандемии COVID-19 и новая программа работы на 2020-2025 годы.

Европейский региональный комитет утвердил две страны от Европейской региональной группы - Беларусь и Францию, которым будет предоставлено право назначить по одному лицу в состав Исполнительного комитета ВОЗ на 2021-2023 годы. До этого Беларусь была в составе Исполнительного комитета ВОЗ лишь в 1948-1950 годах.

Де-юре избрание в состав комитета состоится на следующей сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения в мае 2021 года.

Исполнительный комитет ВОЗ, ключевой орган принятия решений, состоит из 34 экспертов.-0-