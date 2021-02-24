Беларусь вынесет на обсуждение ПА ОБСЕ проект резолюции о профилактике наркомании среди молодежи

24 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь планирует вынести на обсуждение Парламентской ассамблеи ОБСЕ проект резолюции "Предотвращение употребления наркотиков среди детей и молодежи", сообщил журналистам председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Андрей Савиных, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня открылось 27-е зимнее заседание Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Оно пройдет по 26 февраля в формате видео-конференц-связи. Участвуют депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики Национального собрания Беларуси.

"Зимняя сессия традиционно носит более технический характер. Будут рассмотрены отчеты генсекретаря, казначейства и многие другие организационные вопросы. Тем не менее, будет проведен обзор ситуации в регионе ОБСЕ, и мы планируем объявить о своей инициативе предложить проект резолюции по профилактике наркомании среди молодежи на летнюю сессию ПА ОБСЕ, - рассказал Андрей Савиных. - Как показали наши исследования, именно этой теме, к сожалению, не придается должное значение. Мы рассчитываем, что наша инициатива позволит привлечь большее внимание к борьбе с этим серьезным вызовом XXI века".

По словам парламентария, во время 27-го зимнего заседания Парламентской ассамблеи ОБСЕ состоится принципиальный и открытый обмен мнениями по всем вопросам повестки дня о ситуации в странах. "Вопрос скорее даже не в принятии каких-то решений, сколько в обмене мнениями и выработке единого взгляда на те пути, по которым может двигаться регион Европы в ближайшие годы, - отметил он. - Я думаю, что мы найдем возможность проинформировать наших коллег о ситуации в Беларуси, об итогах Всебелорусского народного собрания и о том процессе политической модернизации, социально-экономического развития, который нам предстоит".

Андрей Савиных добавил: проблематика в регионе остается прежней. "Нас беспокоит нарастающая тенденция терроризма, торговля оружием, вопрос устойчивости государственных систем в регионе, укрепление прав человека. Но не как политический инструмент давления на другие страны, а как инструмент удовлетворения интересов собственных граждан. Вообще палитра достаточно широка, вне всякого сомнения, обмен мнениями произойдет по всем вопросам", - заключил он.-0-