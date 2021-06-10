Беларусь выстоит и дальше будет развиваться - Клишевич

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь выстоит, и мы дальше будем развиваться. Об этом заявил сегодня журналистам депутат Палаты представителей Сергей Клишевич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы жили при санкциях, и мы знаем, что это такое, не один десяток лет, - еще больше, чем некоторые соседние государства. Могу с уверенностью сказать, что на нас это кардинальным образом не повлияет. Мы в любом случае выстоим, и не такое проходили в нашей истории, - сказал Сергей Клишевич. - Для нашего народа это не катастрофическое испытание. Вместе с тем хотелось бы, чтобы все граждане понимали, кто призывает к этим санкциям, кто, по сути, лезет в их кошелек. Фамилии этих людей нам всем известны. И те, кто этому способствует, нам тоже известны. Это игра в открытую. Мы сегодня понимаем, кто друг, а кто враг".

Парламентарий подчеркнул, что мы сегодня не одни. "Беларусь выстоит, и мы дальше будем развиваться несмотря ни на что, - отметил он. - Относительно санкций мы видим, что варианты давления на нашу страну уже фактически исчерпаны. Остается один из немногих вариантов - задавить экономически. То есть, по сути дела, залезть в карманы простых граждан, забрать у них деньги и таким образом заставить их выйти на улицу. Но, уверен, это сделать ни у кого не получится. Мы живем в открытом мире. Мы демократическое суверенное государство. У нас достаточно обширные контакты со многими странами. У нас есть стратегические союзники, в том числе в странах дальней дуги, при сотрудничестве с которыми наша экономика будет успешно развиваться. А дальше будут разбираться политики, государственные чиновники. Думаю, если вдруг все же дойдет до радикальных телодвижений, мы вторую щеку подставлять не будем. Ответ не заставит себя долго ждать".-0-