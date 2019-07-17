Беларусь выступает за широкий диалог по проблемам международной безопасности - Евдоченко

Первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко и заместитель министра иностранных дел Андрей Дапкюнас

17 июля, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Беларусь выступает за широкий диалог по проблемам международной безопасности и интеграции. Об этом заявил сегодня первый заместитель министра иностранных дел Андрей Евдоченко на совещании с руководителями дипломатических представительств и консульских учреждений, в котором принял участие первый заместитель премьер-министра Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Беларусь продолжает активно продвигать объединительную повестку дня в рамках международных инициатив главы государства. Прежде всего, по возобновлению широкого диалога по проблемам международной безопасности и интеграции, которые имеют серьезный потенциал, направленный на восстановление доверия и преодоление существующих межгосударственных разногласий", - сказал Андрей Евдоченко. На реализацию этой задачи нацелен ряд уже прошедших и еще готовящихся в Минске международных конференций.

Александр Турчин

Обеспечивая свои обязательства в стратегическом партнерстве с Российской Федерацией, участии в интеграционных структурах, прежде всего ЕАЭС, СНГ, ОДКБ, ШОС, Беларусь продолжает укреплять и тенденцию нормализации отношений на евро-атлантическом векторе, отметил первый замминистра.

"Активно развивается двусторонний политический диалог и экономическое сотрудничество с государствами СНГ, а также странами Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки. Все больше значения и перспектив приобретает стратегическое взаимодействие с Китаем и участие в инициативе "Пояс и путь". При этом в фокусе нашей работы - выполнение поставленной главой государства задачи по максимальному наращиванию экспорта и его географической и товарной диверсификации", - подчеркнул Андрей Евдоченко.

В целом деятельность МИД и загранучреждений подчинена выполнению внешнеполитических и внешнеэкономических задач, поставленных главой государства, в их основе - обеспечение многовекторности и сбалансированного развития взаимодействия с основными внешними партнерами, участие в интеграционных образованиях и процессах при строгом соблюдении суверенитета страны и самостоятельного принятия решений, максимальное содействие и повышение роли Беларуси в укреплении безопасности в региональном и более широком масштабе.

"Приходится действовать во все более усложняющихся условиях системного кризиса международных отношений, в которых последовательность и предсказуемость белорусской внешней политики является важным фактором для наших зарубежных партнеров", - подытожил первый замминистра.-0-

Фото Оксаны Манчук