Беларусь выступает за широкое использование технологий для эффективной борьбы с торговлей людьми

30 июля, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Беларусь выступает за широкое использование современных технологий для повышения эффективности борьбы с торговлей людьми. На это обратил внимание заместитель министра иностранных дел Беларуси Олег Кравченко на региональном семинаре ОБСЕ в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"К сожалению, преступления с использованием современных технологий развиваются быстрыми темпами и требуют от нас высокотехнологичной и эффективной реакции для борьбы с ними", - сказал замминистра.

В качестве примера он привел американский Национальный центр пропавших и эксплуатируемых детей, который в 2004 году рассматривал 450 тыс. дел, а в 2015-м - 25 млн дел. В 2015 году белорусская межведомственная делегация во время визита в США по тематике борьбы с торговлей людьми посещала этот центр для обмена опытом.

"Торговля людьми не является исключением в этой тенденции развития преступности, основанной на технологиях. Технологии дают преступникам беспрецедентную возможность увеличивать число своих жертв, расширять преступный рынок, уменьшать стоимость своего преступного бизнеса, использовать криптовалюты в целях от перевода дохода до оплаты услуг. Технологии используются на всех этапах торговли людьми, от вербовки до эксплуатации. Более 40% жертв изначально не встречались лично со своим трафикером, никогда его не видели, но становятся жертвами эксплуатации. При этом преступник может находиться вдали от жертв, вдали от совершаемых преступлений, в других странах, возможно, на других континентах. Считаю, что международному сообществу еще предстоит значимая работа по данному вопросу", - подчеркнул Олег Кравченко. Для эффективного решения проблемы, по его словам, необходимы национальные усилия государств, сотрудничество стран и международных организаций, политическая воля высокого уровня.

Основная тема семинара - "Использование эффективных методов противодействия сексуальной эксплуатации и торговле людьми в свете новых технологий". В нем принимают участие заместитель начальника управления по наркоконтролю и противодействию торговле людьми МВД Беларуси Дмитрий Цаюн, координатор ОБСЕ по противодействию транснациональным угрозам Раса Остраускайте, исполняющий обязанности спецпредставителя/координатора ОБСЕ по противодействию торговле людьми Валиант Ричи.

Региональный семинар приурочен к Всемирному дню борьбы с торговлей людьми, который ежегодно отмечается международным сообществом 30 июля. Этот день был провозглашен Генеральной ассамблеей ООН по предложению Беларуси в 2013 году с целью улучшения информированности о положении жертв торговли людьми и поощрения и защиты их прав.-0-