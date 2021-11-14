14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь за 9 месяцев текущего года экспортировала 90 тыс. т картофеля. Об этом сегодня рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Иван Крупко в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.
"Во всех категориях хозяйств производится 4,2 млн т картофеля. В крупных сельскохозяйственных предприятиях и крестьянско-фермерских хозяйствах произведено 860 тыс. т. На межсезонный период для обеспечения населения страны необходимо 52 тыс. т. По овощам мы получили урожай 630 тыс. т. Это достаточное количество для обеспечения населения внутри страны и формирования продукции на экспорт. По результатам 9 месяцев текущего года продано на экспорт 90 тыс. т картофеля, 35 тыс. т овощей и 12 тыс. т плодовых ягод", - рассказал Иван Крупко.-0-