Беларусь задает тон в формировании повестки по информационной безопасности - Кочубей

29 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь задает тон в формировании повестки дня политики информационной безопасности. Об этом сегодня на конференции по информбезопасности заявила председатель научно-консультативного совета при Антитеррористическом центре СНГ Марианна Кочубей, передает корреспондент БЕЛТА.

Марианна Кочубей отметила, что на конференции в Минске организаторам удалось собрать не только ученых-теоретиков, но и практиков. "Здесь присутствуют люди, которые реализуют информационную политику в серьезном бизнесе. Это дает возможность обеспечить стереоскопический взгляд на проблему информационной безопасности, - сказала она. - Особенно хочу отметить, что сегодня Беларусь задает тон в формировании повестки дня политики информационной безопасности. Это очень важный момент. Немногие государства отважились на те шаги, которые предприняла Республика Беларусь, - это и декрет №8, и разработка технологических аспектов. При этом важно понимать, что Беларусь не просто обозначила контуры и параметры будущей архитектуры правовых решений в сфере информационной безопасности. Сегодня на территории Беларуси решается множество прикладных задач, которые связаны в том числе с обеспечением интересов государственной безопасности. И некоторые решения я считаю настолько важными, что многим нашим партнерам по СНГ действительно есть смысл брать базовые модели за образец".

Министр информации Беларуси Александр Карлюкевич подчеркнул, что проблематика рассматриваемых на конференции вопросов свидетельствует не только о многообразии вызовов и угроз безопасности существования человечества. "Конференция впечатляет. Самое важное, что приехали эксперты из разных регионов мира, которые готовы в дискуссионном формате поделиться впечатлениями о мировом развитии, о цифровых технологиях, области информационной безопасности. Безусловно, в ходе этих дискуссий вырабатываются предложения, инициативы, которые связаны с движением всего мира к миру", - сказал министр.

Александр Карлюкевич

Генеральный директор российской Национальной ассоциации международной информационной безопасности, президент Национального исследовательского института глобальной безопасности Анатолий Смирнов констатировал повышение в мире уровня информационных угроз. "Среди многих угроз резко поднялась инфогенная. То есть все, что порождено информационными технологиями во всех их составляющих - военно-политической, киберпреступной, террористической и в сфере цифрового суверенитета. Все эти четыре пункта были озвучены сегодня на пленарном заседании, а далее они получат экспертные оценки", - рассказал Анатолий Смирнов. Он добавил, что выработка экспертных оценок поможет понять, как действовать в современной ситуации.

Информбезопасность становится важнейшим вопросом реализации интересов личности и государства - Арчаков "Проблема обеспечения информационной безопасности становится важнейшим вопросом реализации сбалансированных интересов личности, общества и государства", - сказал заместитель госсекретаря Совета Безопасности Беларуси Владимир Арчаков.

Международная научно-практическая конференция "Информационная революция и вызовы новой эпохи - стимулы формирования современных подходов к информационной безопасности" проходит в Минске 29-30 ноября. Она проводится уже шестой раз. Организатор - Институт национальной безопасности во взаимодействии с Комитетом государственной безопасности Беларуси. Среди более 350 участников свыше 120 человек имеют ученые степени и звания. Как отметил начальник Института национальной безопасности Беларуси Вячеслав Езерский, форум призван позволить ученым, практикам и представителям бизнеса рассмотреть причины и условия формирования вызовов в информационной сфере, а также выработать конкретные предложения по преодолению имеющихся проблем.

Целями форума являются консолидация экспертного сообщества в сфере информационной безопасности, определение вызовов и угроз, связанных с развитием цифровой экономики, обмен практическим опытом обеспечения информационной безопасности в ее идеологическом, организационном, правовом, психологическом, историческом и техническом аспектах. В конференции принимают участие эксперты государственных органов, учебных заведений и научных организаций Беларуси, государств СНГ, представители кредитно-финансовой сферы, IT-компаний, коммерческих структур и служб безопасности. В том числе среди участников представители спецслужб стран СНГ, а также Китая, Саудовской Аравии, Судана и Объединенных Арабских Эмиратов, их ведомственных учебных и научных учреждений.-0-

Фото Максима Гучека