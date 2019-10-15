Беларусь заинтересована проводить тренировочные сборы МЧС на полигонах России и Казахстана

15 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована проводить тренировочные сборы для белорусских спасателей на территории России и Казахстана на постоянной основе. С такой инициативой выступил министр по чрезвычайным ситуациям Владимир Ващенко на совместной коллегии МЧС Беларуси и России и МВД Казахстана, которая прошла 15 октября в Могилеве, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сейчас на полигонах Беларуси тренируются российские представители МЧС. Важно, что и белорусские спасатели проходят подготовку на некоторых тренировочных базах России и Казахстана. Это дает положительные результаты в работе. Опыт, приобретаемый на таких сборах, помогает в дальнейшем как в предотвращении, так и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Такая работа должна проводиться на постоянной основе", - отметил министр.

На данный момент в таких "перекрестных" сборах небольшое количество участников, проводятся они нерегулярно. Владимир Ващенко подчеркнул, что тренировки на полигонах соседних государств на постоянной основе и для большего количества специалистов позволят не только обмениваться опытом, но и на практике отрабатывать поставленные задачи.

Как отмечено на коллегии, приоритетное направление сотрудничества трех стран в данной сфере - совершенствование форм работы и обучения граждан безопасности жизнедеятельности. Помимо этого, актуальной темой является обмен опытом в вопросах тушения пожаров в сельской и лесной местности, ликвидации ЧС в сложных условиях (к примеру, в метрополитене), международного гуманитарного сотрудничества и подготовки кадров.

Могилев уже второй раз принимает совместную коллегию. В этом году данная площадка выбрана не случайно. В городе работает Центр безопасности жизнедеятельности. Как отметил министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев, российской стороне интересен опыт Беларуси в создании подобных центров. "Беларусь в данном вопросе опередила Россию. Мы хотим посмотреть, как такие центры функционируют. И вероятно, что в Российской Федерации по белорусскому примеру тоже начнут работу центры, обучающие подрастающее поколение безопасности жизнедеятельности и практическим действиям в случае чрезвычайных ситуаций", - констатировал он.-0-

Фото Олега Фойницкого