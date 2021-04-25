Беларусь заинтересована в нормальных отношениях с западными партнерами - Макей

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в нормальных отношениях с западными партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью программе "Контуры" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"Мы готовы иметь нормальные отношения со всеми партнерами, в том числе и представителями коллективного Запада. Но если кто-то не хочет этого, то мы вынуждены искать более надежных союзников в других регионах. Россия остается нашим основным, естественно, союзником и партнером. И даже если мы говорим о многовекторности, то это не значит, что мы отходим от восточного направления. Но мы будем искать надежных партнеров и в других странах, которые тоже имеют вес на мировой арене", - сказал Владимир Макей.

Министр затронул и тему диппредставительств. "Сокращаем мы посольства там, где нам уже невыгодно их держать в силу малого товарооборота, низкого экспорта в ту или иную страну. Поэтому мы в нескольких странах сократим наши посольства. Но это не касается европейских стран, Украины и так далее, - подчеркнул Владимир Макей. - Мы будем продолжать взаимодействие со всеми государствами, но, конечно, будем смотреть на то, как к нам относятся".-0-