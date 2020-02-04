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04 февраля 2020, 16:51

Беларусь заинтересована в привлечении туристов из Индии

Фото из архива
Фото из архива

4 февраля, Минск /Юлия Неманкова - БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в привлечении туристов из Индии. Об этом сообщил на пресс-конференции председатель правления Республиканского союза туристической индустрии Филипп Гулый, передает корреспондент БЕЛТА.

"С Индией мы пытаемся выстроить работу уже три года. Открыли представительство, выпустили журнал, принимали множество делегаций. Пока полноценного потока туристов мы не получаем, но в перспективе он будет однозначно. Мы видим большой нереализованный потенциал в этой стране", - отметил Филипп Гулый.

По его мнению, для Беларуси индийский турпоток крайне важен. "В Индии почти 1,5 млрд населения. Темпы роста выездного индийского туризма исчисляются приростом в несколько миллионов человек в год. У этой страны, несмотря на отсутствие прямого авиасообщения, есть интерес к Восточной Европе", - пояснил председатель правления союза.

Филипп Гулый рассказал, что Россия на сегодня остается самым актуальным туристическим рынком для Беларуси, хотя в перспективе ему может составить конкуренцию Польша. "Это страна с почти 40 млн населения, где емкость выездного рынка около 10 млн туристов со средним чеком в 700 евро", - сказал он.

Эксперт также отметил увеличение интереса к посещению Беларуси со стороны скандинавских стран, Великобритании, Бельгии, Германии, США и Канады.-0-

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