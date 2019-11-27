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Общество
27 ноября 2019, 15:09

Беларусь заинтересована в развитии международного сотрудничества по уничтожению противопехотных мин

Фото посольства Беларуси в Швеции
Фото посольства Беларуси в Швеции

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии международного сотрудничества в сфере запрещения противопехотных мин и их уничтожения. Об этом заявил посол Беларуси в Швеции и Норвегии по совместительству Дмитрий Мирончик во время 4-й обзорной конференции Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении (КПМ), которая состоялась в Осло. Об этом БЕЛТА сообщили в посольстве Беларуси в Швеции.

В мероприятии также принял участие начальник инженерных войск Вооруженных Сил - начальник управления инженерных войск Генерального штаба ВС Андрей Кураков.

"Представители белорусской стороны проинформировали о проведенной работе по уничтожению запасов противопехотных мин и о создании противоминного центра Вооруженных Сил Республики Беларусь. Потенциал данной структуры может быть эффективно задействован в том числе при реализации международных программ подготовки специалистов по гуманитарному разминированию", - отметили в посольстве.

На полях конференции белорусская делегация провела встречу с руководством неправительственной организации "Помощь народа Норвегии", которая является оператором ряда проектов в сфере гуманитарного разминирования, финансируемых Норвегией. Стороны обсудили перспективы сотрудничества в таких сферах, как укрепление потенциала Беларуси в сфере разминирования и разработка соответствующих национальных стандартов.

Беларусь является участницей конвенции с 1 марта 2004 года. Во исполнение своих обязательств по этому документу страна при технической помощи международных доноров полностью уничтожила запасы мин, оставшиеся от Советского Союза (более 3,5 млн мин типа ПФМ-1 и около 300 тыс. противопехотных мин тротилового наполнения). Полное выполнение Беларусью обязательств по Оттавской конвенции было обеспечено к апрелю 2017 года. "Тем самым страна внесла ощутимый и значимый вклад в достижение целей конвенции, процесс разоружения и укрепления мира и безопасности в Европе, - подчеркнули в дипмиссии. - Беларусь заинтересована в дальнейшем развитии международного механизма сотрудничества, которое укрепляет национальный потенциал стран - участниц конвенции по обеспечению безопасности гражданского населения в постконфликтных зонах".-0-

Фото посольства Беларуси в Швеции

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