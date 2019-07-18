18 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ЕС в сфере борьбы с изменением климата. Об этом шла речь во время встречи министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрея Худыка с главой представительства Европейского союза в Беларуси Андреа Викторин, приуроченной к окончанию дипломатической миссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества Беларуси и ЕС в сфере охраны окружающей среды, а также возможность скорейшего снятия запрета на продажу Беларуси личинок стекловидного угря государствами - членами ЕС.

Андрей Худык обозначил приоритеты Беларуси для дальнейшего развития сотрудничества с представительством ЕС: совершенствование национальной системы мониторинга окружающей среды, управление отходами, борьба с изменением климата, биоразнообразие, в том числе сохранение популяции угря европейского, возобновляемая энергетика и низкоуглеродная экономика, развитие электротранспорта. Глава представительства ЕС в Беларуси выразила готовность европейской стороны и дальше развивать сотрудничество с Минприроды на основе синергии национальных приоритетов государства и Европейского союза.

Европейский союз оказал финансовую поддержку ряду проектов международной технической помощи, направленных на решение задач, стоящих перед Минприроды и государством в целом. Совместно с ЕС реализуются три совместных проекта на общую сумму почти 9 млн евро. Первый из них ставит целью привлечение организаций к участию в разработке и проведению экологических тренингов в "зеленых школах" по всей стране, развитие их сотрудничества с местными организациями, ответственными за экологический мониторинг, проведение конкурса экологических инициатив. Второй проект - "Водная инициатива Европейского союза плюс для стран Восточного партнерства" - направлен на разработку плана управления речным бассейном Припяти, развитие лабораторий, участвующих в проведении мониторинга поверхностных и подземных вод. Третий связан с разработкой законодательства по управлению качеством воздуха и мониторингу, учитывающего обязательства Беларуси по Конвенции о трансграничном загрязнении воздуха на большие расстояния, а также законодательство ЕС.

Разрабатываются еще два проекта: "Европейский союз для окружающей среды" и "Европейский союз для климата". Первый направлен на оказание помощи шести странам "Восточного партнерства" (Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Молдова и Украина) в сохранении и более рациональном использовании природного капитала, повышении экологического благосостояния людей, стимулировании экономического роста и создании механизмов для более эффективного управления экологическими рисками и воздействиями, оказываемыми на окружающую среду. Второй ставит целью содействие разработке и реализации политических мер в области изменения климата в странах "Восточного партнерства" и будет способствовать их переходу к модели развития с низкими выбросами и без ущерба для климата, а также выполнению ими своих обязательств в соответствии с Парижским соглашением по климату.-0-

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