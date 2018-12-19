Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ООН в природоохранной сфере

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в развитии сотрудничества с ООН и ее агентствами в природоохранной сфере, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык во время встречи с постоянным координатором ООН, постоянным представителем Программы развития ООН и представителем ЮНФПА в Беларуси Иоанной Казана-Вишневецкий. Об этом сообщили БЕЛТА в Минприроды.

На обсуждение были вынесены перспективы взаимодействия министерства с рядом учреждений и агентств системы ООН, вопросы реализации экологических проектов международной технической помощи, расширения участия в них Беларуси. "Наше взаимодействие с Организацией Объединенных Наций и ее агентствами дает положительный результат. В этом направлении есть серьезное продвижение вперед. Мы видим огромную пользу в нашем сотрудничестве и выражаем заинтересованность в его дальнейшем развитии", - сказал Андрей Худык.

Иоанна Казана-Вишневецкий в свою очередь также отметила важность сотрудничества с Минприроды Беларуси. "Реализация экологических проектов - это большая часть нашей работы, и в их осуществлении основную роль играет ваше ведомство. Без вашего участия как органа государственного управления они не были бы столь успешными, - подчеркнула она. - Сегодня агентства ООН реализуют в стране четыре полномасштабных проекта международной технической помощи в области окружающей среды и 13 проектов в рамках малых грантов, которые решают задачи на местном уровне и не менее важны. Мы готовы продолжать поддерживать усилия правительства Беларуси в вопросах достижения ЦУР, перехода к зеленой экономике, развития возобновляемой энергетики, обращения с отходами. В настоящее время на разной стадии подготовки находятся еще четыре крупных экологических проекта. Мы будем рады и дальше оказывать поддержку в привлечении новых идей и возможностей в страну, определении своего пути развития в природоохранной сфере".

На встрече также обсуждалась стратегия сотрудничества Беларуси с ООН в таких направлениях, как реализация мер Парижского соглашения по климату, умные и устойчивые города, электротранспорт.-0-