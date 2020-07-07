Беларусь заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по защите прав детей - Карпенко

7 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь заинтересована в углублении диалога с ЮНИСЕФ по защите и соблюдению прав детей, заявил сегодня министр образования Игорь Карпенко во время встречи с представителем Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси доктором Рашедом Мустафой Сарваром по случаю завершения его миссии в стране. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства образования.

Игорь Карпенко отметил высокий интерес белорусской стороны к поддержанию и углублению диалога с ЮНИСЕФ, в том числе в области достижения Целей устойчивого развития, направленных на защиту и соблюдение прав детей, сохранение их здоровья. Министр выразил благодарность Представительству ЮНИСЕФ в Беларуси и лично Рашеду Мустафе Сарвару за вклад в реализацию национальных планов и программных действий в сфере развития и здоровья детей и подростков в Беларуси (включая детей с особыми потребностями, детей-сирот, детей-беженцев), защиты прав ребенка, а также профилактики вредных привычек, ВИЧ/СПИД среди детей и молодежи.

Министерство образования разделяет один из ключевых принципов, положенных в основу новой страновой программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для Беларуси на 2016-2020 годы, - ни один ребенок не должен остаться позади (то есть без индивидуального подхода), а также ключевые приоритеты программы, такие как создание безопасной среды для ребенка, реализация прав детей с особенностями психофизического развития и инвалидностью, превалирование социального, а не медицинского подхода в отношении к инвалидности и инвалидам, формирование благоприятной среды для снижения уязвимости подростков и их полноценного участия в принятии решений, которые касаются их жизни.

В конце 2019 года началась разработка четвертой страновой программы Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) для Беларуси на период 2021-2025 годов. Во время встречи было отмечено, что наиболее ярким подтверждением проводимого Министерством образования курса на реализацию отмеченных приоритетов является реализация инициативы "Город, дружественный детям и подросткам" (в сентябре 2019 года в Бресте проведен Международный форум городов, дружественных детям). В Беларуси созданы республиканский и городские координационные центры по осуществлению данной инициативы как платформы для локализации Целей устойчивого развития; действуют детские и молодежные парламенты (советы), влияющие на принимаемые решения в интересах детей, и областные ресурсные центры молодежных инициатив; обеспечивается реализация Концепции развития инклюзивного образования лиц с особенностями психофизического развития; активно внедряется медиация как один из самых перспективных методов конструктивного разрешения конфликтов с участием третьей нейтральной стороны; реализуется Национальный план действий по улучшению положения детей и охране их прав на 2017-2021 годы.

Рашед Мустафа Сарвар поблагодарил за совместную работу по реализации проектов, направленных на защиту и соблюдение прав детей, сохранение их здоровья, и выразил уверенность, что все инициативы Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) будут и дальше поддерживаться в Беларуси.-0-