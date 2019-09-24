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24 сентября 2019, 11:03

Беларусь заявила в ООН о намерении существенно сократить выбросы парниковых газов

Фото из архива
Фото из архива

24 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей 23 сентября принял участие в открытии саммита по мерам в области изменения климата, который организован на полях 74-й сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МИД.

"Белорусская сторона твердо привержена переходу к низкоуглеродной устойчивой экономике и направила в секретариат ООН заявление, сообщив о намерении взять на себя безусловное обязательство к 2030 году сократить выбросы парниковых газов не менее чем на 35% по сравнению с 1990 годом исключительно за счет собственных ресурсов", - отметили в министерстве.

В числе конкретных мер Беларуси на пути к обеспечению низкоуглеводного развития - более широкое использование возобновляемых источников энергии, строительство энергоэффективного жилья и развитие электротранспорта, внедрение в экономику низкоуглеродных и безуглеродных технологий.

Глава белорусского внешнеполитического ведомства также принял участие в специальном заседании высокого уровня "Глобальный призыв к защите религиозной свободы", которое состоялось по инициативе США. Эта инициатива направлена на расширение международной поддержки мер по защите различных религий в контексте роста случаев преследования лиц по причине их вероисповедания, а также атак и разрушений молельных домов. В мероприятии приняли участие Президент США Дональд Трамп, вице-президент США Майк Пенс, министр иностранных дел США Майк Помпео и генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Владимир Макей также провел в штаб-квартире ООН встречу с министром иностранных дел Австрии Александром Шалленбергом. Собеседники отметили конструктивный и доверительный характер взаимодействия двух стран. Обсуждены перспективы дальнейшего наращивания потенциала двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Главы внешнеполитических ведомств договорились координировать работу по организации визитов на высшем уровне.

В Нью-Йорке Владимир Макей встретился с помощником администратора Агентства США по международному развитию Броком Бирманом. Обсуждены состояние двустороннего взаимодействия и перспективные направления сотрудничества, в том числе в сферах развития малого и среднего бизнеса, туризма и культуры.

На встрече с исполнительным директором Американского еврейского комитета (АЕК) Дэвидом Харрисом рассмотрены перспективы взаимодействия между Беларусью и АЕК, в том числе по реализации совместных проектов по увековечиванию памяти о жертвах холокоста, сохранению историко-культурного наследия еврейского народа, развитию ностальгического туризма в Беларуси, а также шаги по дальнейшему противодействию проявлениям антисемитизма.

По приглашению Всемирного экономического форума (ВЭФ) министр иностранных дел Беларуси принял участие в министерском мероприятии Shaping Partnerships for a Multiconceptual World, которое состоялось на полях саммита ВЭФ по устойчивому развитию, приуроченного к 74-й сессии ГА ООН.

С президентом Всемирного экономического форума Берге Бренде глава белорусского внешнеполитического ведомства обсудил перспективы взаимодействия с этой организацией, в том числе в контексте планируемого вступления Беларуси в ВТО. Руководитель форума предложил подумать о возможных форматах участия Беларуси в экономических форумах в Давосе. Стороны обсудили также актуальные проблемы регионального сотрудничества и безопасности. Владимир Макей приветствовал решение ВЭФ включить Беларусь в 2020 году в доклад "Глобальный индекс конкурентоспособности" и подтвердил приглашение Берге Бренде посетить Беларусь.-0-

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